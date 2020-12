Caos diritti tv in Francia: garantite le gare del weekend in onda su Téléfoot

Caos diritti tv in Francia. Nella giornata di oggi, il canale di Téléfoot ha annunciato la cessata attività in seguito al mancato pagamento delle rate di ottobre e dicembre da parte di Mediapro in seguito allo stop dello scorso campionato. Come si legge su RMC Sport, le gare di questo fine settimana dovrebbero essere ancora trasmesse ma i dipendenti potrebbero effettuare alcune azioni di protesta.