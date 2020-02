Caos in Hoffenheim-Bayern Monaco: doppia sospensione dell'arbitro e melina dei giocatori

Sembrava una tranquilla giornata di Bundesliga classica: il Bayern Monaco giocava in trasferta, dominava l'Hoffenheim e si apprestava a consolidare il primo posto in classifica. E invece, al 66' della partita, uno striscione ultra-offensivo nei confronti di Dietmar Hopp, proprietario della squadra di casa (odiato da diverse frange del tifo tedesco perché rappresenta il presidente che con i suoi milioni sta scalando la Bundesliga a discapito dei club storici del Paese) da parte dei tifosi bavaresi: "Dietmar Hopp figlio di p...". Un gesto che ha cambiato le cose.

Doppia sospensione e melina. A quel punto, l'arbitro ha deciso di sospendere la partita. I calciatori del Bayern, con l'allenatore Flick a guidare il gruppo, hanno provato a convincere i propri supporters, piazzati nel settore ospiti, ad abbassare immediatamente quella scritta. La partita è ricominciata, ma dopo 10 minuti sono apparsi altri striscioni e il match è stato nuovamente sospeso. Stavolta le squadre, rientrate negli spogliatoi, hanno dovuto attendere che i dirigenti bavaresi facessero il loro dovere con i propri sostenitori. Una volta rientrati in campo, i calciatori hanno lasciato scorrere gli ultimi minuti di partita non giocando più, scambiandosi il pallone tra loro, in segno di protesta. Un gesto storico, da esempio per il calcio mondiale. E quel pomeriggio che sembrava normalissimo lo ricorderemo a lungo.

Hoffenheim-Bayern stopped for a few minutes with Bayern 6-0 up as fans in the away block unfurl a banner.

“Dietmar Hopp [TSG owner] remains a son of a whore.”

Bayern players run over telling them to stop. So does coach Hansi Flick, shouting at the fans, furiously gesticulating. pic.twitter.com/klFYgzsu4q

