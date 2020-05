Caos Levski Sofia, il proprietario offre le quote al primo ministro Borisov. Che rifiuta

vedi letture

Due giorni fa tutti i media bulgari annunciavano come imminente il passaggio di proprietà del Levski Sofia, attualmente in mano a Vasil Bozhkov fuggito a Dubai dopo essere stato accusato di evasione fiscale. Ma così non è stato tanto che alla fine della giornata nulla è cambiato in casa biancoblu con però un tentativo, disperato, fatto per provare a salvare il salvabile. Il proprietario del club avrebbe infatti offerto le proprie quote nientemeno che al primo ministro Boyko Borisov che però ha fermamente rifiutato spiegando che i due ruoli erano incompatibili.