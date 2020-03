Capello: "Il Real Madrid deve ripartire, ma deve prendere gente che ha voglia di vincere"

Fabio Capello, ex tecnico del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di AS: "Seguo sempre le squadre spagnole. È stata una sorpresa vedere l'Atletico vincere contro il Liverpool. Simeone ha preparato al meglio la partita, poi ha un gran portiere come Oblak. Il Real ha bisogno di un leader in campo, ogni squadra deve avere un punto di riferimento. Nella mia squadra ho avuto Raul, Hierro, Redondo...tutta gente che voleva vincere. Bisogna ripartire, ma con giocatori che fanno la differenza. La maglia del Real Madrid, come quella del Barcellona, pesa".