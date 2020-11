Capitan Marquinhos loda il PSG: "Era una sfida, un test da superare. Siamo stati uniti"

Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha commentato la vittoria fondamentale ottenuta dalla sua squadra contro il Lipsia: "Ci eravamo detti che sarebbe stata una sfida, un test che dovevamo superare. Ci siamo riusciti, quindi siamo contenti. La squadra è riuscita a restare unita nei momenti difficili. Ci sono capitate tante cose, ci sono giocatori che stanno giocando da infortunati e non erano al meglio, ma la cosa più importante sono stati i tre punti. La difesa a 5? Per me stavamo meglio: abbiamo avuto qualche difficoltà nel pressing perché i loro terzini giocavano in alto e avevamo meno forza per andare avanti, ma in difesa avevamo più sicurezza. . "