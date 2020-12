Carabao Cup, le pagelle di Stoke City-Tottenham

vedi letture

STOKE CITY-TOTTENHAM 1-3

Marcatori: 22’ Bale (T), 53' Thompson (S), 71' Davies (T), 81' Kane (T).

STOKE CITY

Lonergan 6- Due belle parate nel primo tempo permettono ai suoi di rimanere in gara, un po’ indeciso nelle uscite con la palla alta.

Collins 5- Soffre, come tutta la retroguardia, la maggior qualità della trequarti degli Spurs.

Souttar 5- Kane lo mette in grande difficoltà senza dargli punti di riferimento. Si perde Bale in occasione del vantaggio.

Batth 5- Con Bale è sfida impari, il gallese lo salta sistematicamente e lui non sa come fare.

Smith 5- Dal suo lato il Tottenham spinge parecchio, lui non riesce a mettere un freno alle sortite offensive dei londinesi.

Cousins 5,5- Corre tanto per cercare di coprire più porzione di campo possibile, in fase di costruzione è praticamente nullo.

Thompson 6- L’uomo giusto nel momento giusto: segue benissimo l’azione e si inserisce in maniera magistrale bucando Lloris.

Fox 5,5- Una prestazione mediocre la sua, deve uscire presto per un fastidio muscolare. (Dal 34’ Fletcher 5,5- Due colpi di testa a lato).

Oakley Boothe 5,5- Volenteroso, nonostante i palloni da giocare siano veramente pochi. Lui non si abbatte e cerca di mettere in difficoltà Davies.(Dal 79' Vokes sv)

Brown 6- Lasciato da solo contro Dier e Sanchez, bravissimo a dare una palla perfetta per Thompson in occasione del pari. (Dal 73’ Powell sv).

McClean 5- Non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia londinese, si perde sulla sua fascia di competenza.

TOTTENHAM

Lloris 6- Inoperoso per tutto il match, non può nulla sul gol del momentaneo pari.

Doherty 6- Svolge il suo compito in maniera corretta, nulla di più.

Sanchez 6,5- Bravo in chiusura le poche volte in cui gli avversari cercano una palla filtrante per arrivare in porta.

Dier 6,5- Molto attento sulle palle alte, stravince nel gioco aereo contro gli avversari.

Davies 7- Trova un gol bellissimo da lontano nel peggior momento dei suoi, toglie le castagne dal fuoco in una partita che si stava complicando.

Hojbjerg 6- E’ suo il primo tiro della gara, ma finisce parecchio alto: tanta legna in mezzo al campo che non fa mai male.

Winks 6,5- Disegna un tracciante bellissimo per Bale in occasione del vantaggio: piedi educati e si vede.

Bale 7- Bravo a colpire di testa quel tanto che basta per poter battere il portiere dello Stoke, molto intraprendente sulla fascia. (Dal 46’ Son 5,5: Non si fa vedere molto).

Alli 6- Bravissimo ad inserirsi con il tempo giusto, peccato però che abbia due occasioni nella prima frazione. Complice anche due belle parate di Lonergan non riesce a segnare. (Dal 65’ Lamela 5,5- Non incanta, ma rientrava da un lungo infortunio)

Moura 6,5- Utilizza molto bene il suo maggior pregio, la velocità con la palla. Serve parecchie volte i compagni in buona posizione. (Dal 65’ Sissoko 6- L’impatto col match è di quelli giusti).

Kane 7- Non una delle sue partite migliori, però segna il gol del 3-1 che manda il Tottenham in semifinale.