Carabao Cup, Liverpool a valanga. Passa anche il Manchester City

Liverpool a valanga in Carabao Cup, 7-2 contro il Lincoln nonostante le seconde linee mandate in campo da Klopp. Doppietta di Minamino, due reti anche per Jones. A segno anche Shaqiri, Grujic e Origi. Qualche difficoltà in più per il Manchester City, che batte 2-1 il Bournemouth: gol di Delap e Foden. Tutto facile per l'Aston Villa che rifila 3 reti al Bristol City

Bristol City-Aston Villa 0-3

Lincoln-Liverpool 2-7

Manchester City-Bournemouth 2-1