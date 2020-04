Carlos Frontini, 34 maglie diverse indossate: "Il record è mio, non di Abreu"

vedi letture

Sebastian Abreu ha ricevuto nel 2018 l'iscrizione al Guinness dei record per essere il calciatore ad aver giocato con più squadre professionistiche in carriera: all'epoca dei fatti erano 26, oggi sono 29. C'è però chi rivendica questo record e si tratta di Carlos Frontini. 39 anni, l'argentino sostiene di aver giocato con 34 squadre diverse. Una carriera partita nel 2001 in Brasile, al Mogi Mirim e proseguito senza sosta, quasi sempre in Brasile salvo qualche rara eccezione come la parentesi al Vorskla, in Ucraina o al Pohang Steelers, in Corea del Sud. Esperienza di rpestigio quella al Santos, col quale ha disputato 38 partite. Oggi Frontini gioca al Treze e ai microfoni di Tyc Sport rivendica il record: "Sarebbe molto importante ma nessuno mi ha proposto niente, forse perché Abreu è più conosciuto e ha un impatto maggiore".