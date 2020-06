Carragher: "Liverpool, servono rinforzi in avanti. Le riserve non sono all'altezza"

Jamie Carragher, leggenda del Liverpool, ha parlato a Sky Sports UK della rosa dei Reds, che giudica troppo corta soprattutto nel reparto offensivo: "Il trio titolare è uno dei migliori in Europa, ma ogni volta che manca uno di loro, la squadra ne risente. A Manchester, per esempio, Salah non giocò e il Liverpool lasciò dei punti. Ecco perché ci vogliono rinforzi davanti: Origi è una leggenda dopo la Champions dell'anno scorso, ma non ha abbastanza qualità. Minamino non è all'altezza. I titolari sono integri e non perdono molte partite, ma se dovessero accusare problemi, i risultati potrebbero essere diversi rispetto a quelli attuali".