Casillas premiato ai Globe Soccer Awards: "Finalmente a casa, darò tutto per aiutare il Real"

Iker Casillas, che oggi ai Globe Soccer Awards di Dubai ha ricevuto un importante premio alla carriera, ha commentato così il suo ritorno a casa, come nuovo dirigente del Real Madrid: "Dopo cinque anni di lontananza finalmente sono tornato a casa. Il Real Madrid è la squadra che mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. Ora avrò un ruolo completamente diverso da quello di prima, ma farò del mio meglio per imparare e dare ancora il mio contributo alla causa", ha dichiarato lo storico portiere merengue.

La leggenda madridista Iker Casillas lo scorso 22 dicembre è stata infatti ufficialmente nominata nuovo vice-amministratore delegato della fondazione Real Madrid.