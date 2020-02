vedi letture

Caso City, De Bruyne: "Per noi giocatori cambia poco. Ci fidiamo del club"

Kevin De Bruyne, intervistato da Sky Sports UK, ha parlato del ban dall'Europa per il Manchester City. "Eravamo in vacanza quando c'è stato. Siamo tornati e abbiamo giocato. La situazione è quella che è ma siamo tornati, ci siamo allenati e alla fine niente è cambiato per noi. Giochiamo come sappiamo e si è visto anche oggi. Abbiamo ancora tanto da giocare, con due coppe e la Champions League. Speriamo di trovare il ritmo prima possibile e di vincere titoli".

E' stato shockante?

"Non saprei. Il club ha reagito con un comunicato e come giocatore non saprei cosa altro poter fare. Noi giochiamo a pallone, alla fine il club farà quel che deve fare, abbiamo fiducia. E' un'azione legale, sapete che non possiamo dire niente a riguardo".