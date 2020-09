Caso Foden e Greenwood. City e United prendono le distanze: "Comportamento inappropriato"

vedi letture

Arrivano le reazioni di Manchester City e Manchester United dopo l’esclusione di Foden e Greenwood dal ritiro della Nazionale. I due giocatori hanno violato le disposizioni della FA contro il Covid-19 invitando in albergo due ragazze. “Il comportamento di Phil è totalmente inappropriato - hanno dichiarato i Citizens -. Il suo atteggiamento non solo contravviene alle rigide linee guida in relazione al Covid-19, ma è agli antipodi di quello che ci si aspetta da un giocatore del Man City o dell'Inghilterra”. Immediata la reazione anche dei Red Devils: “Il Manchester United è in contatto con la FA ed è deluso dalle azioni di Mason Greenwood”.