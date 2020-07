Caso Fuenlabrada in Spagna, duro comunicato del CSD: "Messo a rischio la salute pubblica"

In Spagna è scoppiato il caso Fuenlabrada. Il club di seconda divisione ha annunciato sei casi di positività al coronavirus e non ha giocato l'ultima sfida di campionato, contro il Deportivo La Coruna, scatenando moltissime polemiche e bloccando i play-off. Le conseguenze, però, potrebbero essere peggiori: secondo El Chiringuito, la Federcalcio spagnola avrebbe aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Fuenlabrada, mentre il Consiglio Superiore dello Sport ha emesso un comunicato in cui si dice che "il Fuenlabrada e LaLiga hanno messo a rischio la salute pubblica, i suoi giocatori e la competizione. Non hanno osservato i protocolli e non hanno comunicato prontamente i casi di positività".