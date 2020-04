Caso Lenglet, il TAS dà ragione al Nancy: il Siviglia deve pagare i francesi

Il TAS di Losanna ha confermato la sentenza FIFA che obbligava il Siviglia a pagare al Nancy 3,7 milioni di euro come percentuale sulla plusvalenza generata dal trasferimento del difensore francese al Barcellona. Alla cifra stabilita gli andalusi pagheranno anche gli interessi di mora e le spese giudiziarie. Lenglet, 24 anni, si era trasferito dal Nancy al Siviglia nel gennaio 2017 per 5,40 milioni. E nel luglio 2018 il giocatore era passato per la somma di 35,90 milioni, pari alla sua clausola rescissoria, al Barcellona. Il contenzioso è nato per le modalità del trasferimento del difensore in Catalogna, col Siviglia che sosteneva che i soldi della clausola non fossero stati versati dal Barcellona, bensì dallo stesso calciatore per potersi svincolare. Già a settembre la FIFA aveva dato ragione al Nancy, portando il Siviglia ad appellarsi al TAS: che ha confermato la sentenza.