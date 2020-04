Caso stipendi anche in Premier League: calciatori in attesa, domani riunione decisiva

vedi letture

Il caso stipendi continua a tenere banco anche in Premier League. I club ovviamente vorrebbero tagliare una percentuale dei ricchi stipendi dei calciatori, mentre agenti e sindacati prendono tempo e rimandano tutto al fine settimana: in particolare, scrive il Daily Mail, gli agenti avrebbero consigliato ai calciatori di non accettare eventuali proposte delle società in queste ore e di aspettare almeno domani sera, quando sarà andata in scena una riunione in merito fra i rappresentanti delle varie parti in causa.