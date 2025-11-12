Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Caso Yamal, chi mente tra RFEF e Barcellona? Intanto il talento è "ferito dalla situazione"

Caso Yamal, chi mente tra RFEF e Barcellona? Intanto il talento è "ferito dalla situazione"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:27Calcio estero
Michele Pavese

In Spagna non si parla d’altro: la decisione della Federazione (RFEF) di rimandare Lamine Yamal a Barcellona ha acceso una nuova polemica. Tutto è iniziato quando la RFEF ha annunciato il forfait del 18enne talento blaugrana per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Turchia. In un comunicato, la federazione ha espresso "sorpresa e disagio" dopo aver appreso solo a raduno iniziato che il giocatore si era sottoposto, la mattina stessa, a un trattamento con radiofrequenze per un problema pubico, senza alcuna comunicazione preventiva da parte del Barcellona. Nel referto si consigliava anche un riposo di 7-10 giorni.

De la Fuente ha ribadito la versione federale: "Non ne sapevamo nulla. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione né dal club né dal giocatore. È una situazione anomala. Se avessimo saputo, avremmo gestito diversamente". Il tecnico sostiene che Yamal lamentasse solo dolori lombari e che, in assenza dell’intervento del medico del Barça, lo avrebbe comunque schierato. Secondo Mundo Deportivo, però, i catalani avrebbero informato la federazione già domenica. Chi dice la verità? De la Fuente non ha dubbi: "Chiedetelo a loro. È sorprendente che non ci abbiano avvertiti".

Il CT ha anche raccontato il lato umano della vicenda: "Lamine era molto triste. Tiene moltissimo alla nazionale e voleva giocare. È rimasto ferito da tutto questo". Nonostante la tensione, De la Fuente ha teso la mano al club: "Serve dialogo. I rapporti con il Barça non sono pessimi, ma vanno migliorati". Un nuovo capitolo, dunque, nella relazione complessa tra la Roja e il club catalano, con Lamine Yamal ancora al centro delle polemiche.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
