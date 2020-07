Cavani al Benfica, la smentita del club lusitano: "Notizia totalmente falsa"

Edinson Cavani al Benfica? Assolutamente no. La smentita ufficiale arriva direttamente dal club lusitano, tramite una nota pubblicata sul sito internet: la squadra portoghese, a quanto pare, non è assolutamente interessata all'acquisizione dell'ex attaccante del Paris Saint-Germain. Inoltre la società ha smentito anche le voci riguardante il presidente Luss Filipe Vieira: il numero uno del Benfica non è stato coinvolto in nessuna trattativa di mercato.