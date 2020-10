Cavani rivela: "Ander Herrera fondamentale per il mio accordo con il Man United"

vedi letture

Il nuovo numero sette del Manchester United, Edinson Cavani ha rivelato che il suo ex compagno del PSG Ander Herrera è stato fondamentale per la sua firma con il club inglese: "Sì, ho parlato molto con Ander, così come con altri compagni di squadra, come Angel Di Maria. Stavamo davvero arrivando all'ultimo minuto del mercato e ho chiamato Ander per fare due chiacchiere. Ho molta ammirazione per Ander, per il tipo di persona che è e ho avuto la sensazione che le sue parole mi avrebbero aiutato, raccontandomi un po' com'era allo United. E quindi, sì, è vero che dopo aver finito di parlare con Ander, siamo arrivati ​​a un accordo qui con il club. Non conoscevo Ander da troppo tempo, ma in quel periodo al PSG ci siamo avvicinati e abbiamo stretto una profonda amicizia, e oggi siamo ancora ottimi compagni", ha ammesso l'ex Napoli che avrà la possibilità di affrontare subito il PSG in Champions League.