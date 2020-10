Cavani verso il Manchester United, L'Equipe in taglio alto: "Ritroverà Parigi"

vedi letture

"Olympicaldo". E' con un gioco di parole che L'Equipe titola nella sua apertura in prima pagina, facendo riferimento al match tra Olympique Lione e Olympique Marsiglia fissato per stasera. L'Olympico - così viene denominata questa partita in Francia - si giocherà in un clima teso secondo il quotidiano transalpino. In taglio alto, poi, l'imminente approdo di Edinson Cavani al Manchester United, avversario del PSG in Champions League: "Cavani ritroverà Parigi".