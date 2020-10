Ceballos rivela: "Volevo tornare all'Arsenal perché con Arteta mi sono trovato bene"

Il centrocampista dell'Arsenal e della Spagna Dani Ceballos ha parlato ai media prima del match contro la Svizzera: "Dopo la lockdown abbiamo visto il vero Ceballos. Sono migliorato molto in difesa, la Premier ti porta al massimo. Ritorno al Real Madrid? Ho parlato con il Real Madrid per dire che Arteta voleva che tornassi. Mi hanno chiesto di aspettare, ma era chiaro che volevo tornare nel club dove mi ero trovato molto bene. Gli Europei stanno arrivando e so che devo giocare un ruolo importante nella mia squadra. Con Arteta ho trovato la felicità come giocatore e come persona. Ed è la chiave per un giocatore. Gli Europei? Sognare non costa nulla. Bisogna andare passo dopo passo. Ogni partita devi essere al 100% perché questo centrocampo è di altissimo livello".