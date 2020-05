Ceferin e la squalifica del Manchester City: "La decisione è presa. La palla passa al TAS"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo e cosa cambierà a seguito della pandemia. Sul Manchester City e la sua squalifica: "La decisione è stata presa e ora il caso è passato al Tribunale Arbitrale dello Sport e sarà il TAS a decidere. Questo è tutto ciò che posso dire, per due motivi: in primo luogo, gli organismi indipendenti hanno preso la decisione, non io. E secondo: io non conosco il caso sufficientemente bene e non mi piacciono le persone che commentano su argomenti che non conoscono bene. Ci sono troppe persone che commentano su differenti argomenti di cui non sanno nulla".