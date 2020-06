Celta, l'acquisto Nolito fa storcere il naso a FIFA, Federazione e molti club: "Mossa poco etica"

vedi letture

L'acquisto di Nolito da parte del Celta Vigo fa storcere il naso alla FIFA, la Federcalcio spagnola e alcuni club. Al contrario, LaLiga ha dato l'ok al trasferimento del giocatore dal Siviglia al club galiziano. Il Celta, per la cronaca, ha sfruttato un cavillo del regolamento che permette di sostituire un giocatore in caso di grave infortunio anche ricorrendo al mercato, persino oltre la data limite. È successo col Barcellona, che dopo il grave infortunio rimediato da Dembélé ha acquistato a febbraio Braithwaite pagando la clausola rescissoria al Leganés. La mossa del Celta è se possibile peggiore di quella dei catalani perché stavolta l'infortunato in questione è un portiere. Il terzo portiere, per la precisione: Sergio Álvarez. Una mossa "poco etica" hanno dichiarato alcuni dirigenti ai media spagnoli. E lo stesso campionato, a nove giornate dalla fine, rischia di essere falsato col Celta in piena corsa per non retrocedere. La squadra è attualmente quartultima e ha il peggior attacco del torneo, risultato figlio della pessima campagna acquisti condotta in estate.