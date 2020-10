Celta Vigo-Atletico Madrid 0-2, le pagelle: Suarez segna ancora, Nolito indisponente

vedi letture

Celta Vigo-Atletico Madrid 0-2

Marcatori: 6' Luis Suarez, 90'+6 Carrasco

Celta Vigo



Villar 6 - Un po' fortunato in alcune occasioni, come quando para di faccia il tiro a botta sicura di Suarez. Sul gol, forse, poteva fare di più.

Carreira 5 - Palo che grida ancora vendetta per la posizione in cui era, nonostante la porta fosse abbastanza coperta. Gara in chiaroscuro.

Dall'84' Veiga sv -

Murillo 6,5 - Ottimo soprattutto nei rilanci, fa respirare bene i suoi con aperture precise e buoni anticipi.

Araujo 6,5 - Stesso discorso fatto per Murillo. Il suo pacchetto si disimpegna più o meno bene al centro, ma la mediana non li supporta abbastanza.

Fontan 5,5 - Un po' meno sicuro dei due compagni di reparto, poteva e doveva stringere meglio in alcune situazioni.

Olaza 6,5 - Cross e occasioni pericolose nascono dai suoi piedi. L'attacco, però, ha le polveri bagnatissime.

Dall'88' Rodriguez sv -

Santi Mina 5 - Si mangia un gol clamoroso, sbagliando tutto quello che era possibile sbagliare.

Dal 63 D. Suarez 5,5 - Fa un po' meglio di Santi Mina, ma lo si vede comunque troppo poco.

Tapia 5,5 - Va a fasi alterne, sbagliando qualche appoggio di troppo.

Beltran 5 - Sempre in ritardo, quest'oggi: non vede praticamente mai gli avversari.

Dal 63' Mor 5,5 - Entra, chiede subito il pallone e comincia a dribblare. Lui dribbla, alle volte gli riesce e alle volte meno, ma questo sa fare meglio: ciò nonostante, incespica un po' sul pallone non scaricando in tempo un paio di volte.

Nolito 4,5 - Peggio di Santi Mina, con l'aggravante dell'ammonizione. Indisponente.

Iago Aspas 5,5 - Si impegna, ci prova ma oggi non è la sua giornata e si vede.

Atletico Madrid

Oblak 6,5 - Occupa ottimamente lo specchio, e quando si ritrova solo contro gli attaccanti avversari si fa sempre trovare pronto.

Trippier 6 - Spinge relativamente poco quest'oggi, lasciando spazio a Sanchez e coprendo molto.

Savic 6,5 - Solita certezza al centro della difesa: non passa praticamente nulla dalle sue parti.

Hermoso 6 - A tratti incerto, però riesce comunque a farsi rispettare.

Sanchez 7 - Suo l'assist per il gol di Suarez, Simeone però vuol tutelarlo data la giovane età e lo sostituisce presto.

Dal 50' Felipe 6 - Si fa sentire, forse anche troppo, con gli avversari ma si fa rispettare in maniera importante.

Correa 5,5 - Un po' bloccato, a tratti, ma in fase di corsa aiuta a portar via uomini avversari. Ciò nonostante, sono tanti - forse troppi - i palloni persi e potenzialmente sanguinosi.

Dal 77' Herrera sv -

Torreira 6,5 - Buona la prima da titolare: fa girare ottimamente il pallone per favorire la manovra.

Koke 6 - Smista anche lui bene, ma meno rispetto all'ex Arsenal: ciò nonostante la prestazione è positiva.

Lemar 5,5 - Sbaglia praticamente tutti i corner battuti, risultando anche poco pericoloso in avanti.

Dal 65' Llorente 6,5 - Era un centrocampista centrale, Simeone lo ha trasformato in seconda punta e pare quasi che faccia questo da una vita intera.

Suarez 7 - Tutte sue le occasioni più pericolose: il gol è da attaccante consumato - quale è - e sblocca una gara potenzialmente difficilissima.

Dal 64' Carrasco 6,5 - Chiude la gara, dopo aver offerto il proprio contributo a fasi alterne. Tap-in, comunque, non facile il suo.

Diego Costa 6,5 - L'impegno, la voglia di dialogare con Suarez c'è e si vede: alza bandiera bianca dopo un allungo importante.

Dal 50' Joao Felix 7 - Fa letteralmente quello che gli pare, quando entra sbaglia pochissimo e propizia in maniera decisiva il gol della sicurezza.