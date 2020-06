Celta Vigo-Barcellona, gli highlights: non basta Suarez, ci pensa il solito Iago Aspas

vedi letture

Un pareggio che potrà influire sulla lotta al titolo. Il Barcellona si ferma al Balaidos contro il Celta, finisce 2-2 in un match che può essere decisivo per le sorti del titolo in Liga. In gol Suarez (doppietta), ma Smolov e Iago Aspas hanno strappato un punto prezioso agli azulgrana, che ora sperano in uno stop del Real Madrid contro i rivali dell'Espanyol.