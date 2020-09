Celta Vigo, Garcia: "Emre Mor? Quando si applica può dare una grossa mano"

Óscar García Junyent, allenatore del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 0-0 contro l'Eibar: "Conoscete tutti la mia opinione su Emre Mor, un giocatore che quando si applica e trova la giusta concentrazione può dare una grossa mano a tutta la squadra. Sia nel primo che nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni per sbloccare il risultato, è un peccato non essere riusciti a vincere: a mio modo di vedere avremmo meritato i tre punti anche perché il nostro portiere non è mai stato impegnato".