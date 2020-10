Celta Vigo, Garcia: "Prestazione buona, non giochiamo sempre con Atletico e Barça"

Un Oscar Garcia contento della prestazione, ma non del risultato: il tecnico del Celta Vigo, intervenuto nel post-match, ha infatti espresso il proprio rammarico per l'esito della sfida con l'Atletico Madrid.

Sulla gara contro i Colchoneros:

"La prestazione dei ragazzi è stata buona, ma dobbiamo fare ancora un passo in più - ammette fiducioso l'allenatore, come riportato da Marca - e sono certo che ce la faremo. Credo giocando come oggi vinceremo più partite di quante ne perderemo, non abbiamo sempre Barcellona o Atletico Madrid di fronte a noi, e sono quelle le partite che dobbiamo vincere".