Celta Vigo, Iago Aspas: "Siamo delusi per il pari, potevamo battere il Barcellona!"

vedi letture

Con una splendida punizione di Iago Aspas, il Celta Vigo ha fermato sul 2-2 il Barcellona e l'attaccante spagnolo dopo la gara si è detto anche deluso per la mancata vittoria: "Siamo frustrati dopo una buona partita. Ci siamo irrigiditi molto nella seconda parte. Quando stavamo meglio abbiamo subito il loro secondo gol, abbiamo pareggiato e abbiamo avuto una chiara occasione per vincere. Abbiamo conquistato 8 punti su 12 e siamo più vicini alla salvezza. il gol? Ho visto uno spazio in mezzo alla barriera l'ho messa lì. È un punto contro il Barcellona nel nostro campo, tutti avremmo firmato per questo risultato ma vedendo come eravamo negli ultimi minuti abbiamo avuto l'occasione per chiudere la gara. Siamo tornati in campo con una mentalità diversa dopo la pausa, non pensando più al alla partita contro il Villarreal", ha detto ai microfoni di Movistar Tv.