Ufficiale Celta Vigo, Rafa Benitez vede blindato un suo portiere

Il Celta Vigo blinda il suo portiere Ivan Villar. Il club galiziano ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l'accordo fino al 2027.

26 anni, Villar ha fatto la trafila dalle giovanili del Celta, difendendo i pali de los Celestes per tutta la carriera, salvo un paio di stagioni in prestito, prima al Levante e poi al Leganés. In questo inizio di stagione, sotto gli ordini di Rafa Benitez, ha raccolto 12 presenze in tutte le competizioni.