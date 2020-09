Celta Vigo-Valencia, le formazioni ufficiali: Iago Aspas sfda Maxi Gomez

Alle 21 scenderà in campo il Valencia che sarà ospite del Celta Vigo. I padroni di casa puntano su Murillo in difesa e sul tridente già visto contro l'Eibar formato da Emre Mor, Nolito e Iago Aspas. Il Valencia invece punta sul 4-4-2 con Maxi Gomez e Kang In in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CELTA VIGO (4-3-3): Villar; Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Tapia, Beltrán, Denis Suárez; Emre Mor, Nolito, Aspas.

VALENCIA (4-4-2): Domènech; Gabriel, Diakhaby, Wass, Gayá; Kondogbia, Esquerdo, Musah, Guedes; Maxi Gómez, Kang In.