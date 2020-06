Celta Vigo-Villarreal 0-1, decide una rete di Manu Trigueros in pieno recupero

È notte fonda per il Celta Vigo. Iago Aspas e compagni hanno subito la sconfitta numero 12 in stagione, complicandosi la vita in chiave salvezza: ora il Maiorca, in caso di punti contro il Barcellona può scavalcare la compagine galiziana in classifica. La sfida è stata decisa da un gol di Manuel Trigueros in pieno recupero: il numero 14, entrato nel secondo tempo, è stato abile a sfruttare una serie di rimpalli in area di rigore. Vittoria importantissima per il Villarreal, che torna in lotta per l'Europa: il Valencia e il settimo posto sono a sole due lunghezze di distanza. Nel prossimo turno il Celta sfiderà il Valladolid, mentre Cazorla e compagni se la vedranno con il Maiorca.