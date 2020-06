Celta Vigo-Villarreal, le formazioni: Raul Albiol dal primo minuto, Iago Aspas sfida Alcacer

Sono state ufficializzate le formazioni del match tra Celta Vigo e Villarreal, gara valida per la 28esima giornata. I padroni di casa devono assolutamente trovare punti salvezza, Iago Aspas cercherà di guidare l'attacco supportato da Santi Mina e Juan Hernandez. El Submarino Amarillo vuole ottenere un successo per scacciare via la crisi, dopo 3 partite senza vittorie. Raul Albiol parte dal primo minuto, in attacco artiglieria pesante per Calleja con Gerard Moreno e Paco Alcacer. Ecco le formazioni ufficiali:

CELTA VIGO (4-3-3): Ruben; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Rafinha, Pape Cheikh, Bradaric; Santi Mina, Juan Hernandez, Aspas. Allenatore: Oscar Garcia

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Alberto Moreno; Cazorla, Iborra, Anguissa; Moi, Gerard Moreno, Paco Alcacer. Allenatore: Javier Calleja