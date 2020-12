Celtic, dall'eliminazione col Milan alla contestazione dei tifosi. Il club salva Lennon

Non se la sta passando benissimo Neil Lennon, tecnico del Celtic. Ultimo e già eliminato nel girone di Europa League dov’è presente anche il Milan il club di Glasgow nell’ultimo turno della Scottish Premier League ha pareggiato 1-1 al Celtic Park contro il St. Johnstone scatenando l’ira dei tifosi dei Bhoys. Una protesta a cui la dirigenza del club di Glasgow ha risposto con una nota a supporto del proprio tecnico: “Alla luce delle speculazioni in corso sulla posizione del nostro allenatore, Neil Lennon, il consiglio di amministrazione del Celtic Football Club desidera chiarire il suo continuo sostegno a Neil e alla sua squadra - si legge -. Neil ha il supporto dei giocatori e dello staff del Club. Comprende la pressione e l'ambiente. Come dimostra il suo eccezionale rendimento come allenatore, capitano e giocatore, sa cosa serve per avere successo al Celtic e ha ottenuto il successo con molti giocatori dell'attuale rosa, che ne capiscono il metodo e l'approccio”.