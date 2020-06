Celtic, idea Hart per la porta: l'ex Torino si svincolerà tra tre giorni dal Burnley

Tra 3 giorni scadrà il contratto di Joe Hart con il Burnley e il portiere ex Torino sarà svincolato. E allora quale futuro per l'estremo difensore, giunto ormai ai 33 anni? Secondo il Telegraph, il Celtic starebbe prendendo in considerazione l'idea di portarlo in Scozia, nel caso in cui dovesse fallire il tentativo di far tornare Fraser Forster in prestito dal Southampton.