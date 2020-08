Celtic, l'agente di Edouard: "Deluso all'eliminazione in Champions. Parlerò con lui"

vedi letture

L'agente di Odsonne Edouard, Lasana Koita, ha parlato del suo assistitto al Daily Record a seguito dell'eliminazione del Celtic nei turni di qualificazione alla Champions League. I campioni di Scozia hanno perso contro il Fenerbahçe e per il terzo anno consecutivo falliscono l'appuntamento al massimo torneo continentale: "È deluso dal risultato di mercoledì anche perché essendo infortunato non ha potuto giocare. Il suo obiettivo era certamente qualificarsi alla Champions League. Parlerò con lui. Per Odsonne non è cruciale giocare in Champions ma sicuramente importante".