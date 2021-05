Celtic, Ntcham verso la risoluzione del contratto con un anno d'anticipo: sarà svincolato

"Non volevo Ntcham e il Marsiglia l'ha preso ugualmente", disse André Villas-Boas in conferenza stampa quando diede le sue dimissioni lo scorso febbraio. Adesso l'Olympique Marsiglia Olivier Ntcham non lo vuole più, ma la cosa peggiore è che lo stesso vale per il Celtic, proprietario del suo cartellino. Secondo Football Insider, il contratto dell'ex Genoa sarà infatti risolto dal club scozzese, con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza, non appena il giocatore rappresentato da Epic Sports rientrerà dal suo prestito in Francia.