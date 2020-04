Celtic, taglio degli stipendi per dirigenti, staff tecnico e giocatori

Il Celtic ha reso noto che per il periodo aprile-giugno i CEO, la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori hanno volontariamente decurtato i loro stipendi in modo significante e proporzionale alle entrate di ognuno. "Vorrei ringraziare Neil (Lennon, ndr) e i giocatori per la loro volontà di fare la loro parte e i risultati raggiunti. Vorrei ringraziare anche la mia squadra esecutiva per l'impegno che hanno dedicato lavorando in circostanze molto complicate e per la loro volontà di partecipare alle misure adottate".