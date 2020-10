Celtic, un altro convocato in Nazionale positivo al Covid: "Siamo frustrati e delusi"

Il Celtic perde un altro giocatore a causa del Covid-19 in vista dell'Old Firm che si giocherà nei prossimi giorni. Dopo Nir Bitton, positivo al Coronavirus dal ritiro della Nazionale israeliana, anche il compagno di squadra e di Nazionale Elhamed ha effettuato il test risultando positivo. Questi due giocatori, oltre a Forrest e Christie, non prenderanno parte alla sfida contro i Glasgow Rangers di sabato. Il club scozzese, in una nota, ha scritto: "Siamo delusi e frustrati del fatto che un altro giocatore, convocato per il suo paese, sia risultato positivo. Attualmente i regolamenti FIFA ci costringono a mandare i giocatori in Nazionale, ma andando avanti siamo sicuri che questa norma verrà discussa e noi siamo pronti a monitorare tutto da vicino".