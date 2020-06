Cerezo: "Non avrei problemi a far giocare le gare interne del Real al Wanda Metropolitano"

Il presidente dell'Atlético Madrid, Henrique Cerezo, si è detto disposto a far giocare il Real Madrid al "Wanda Metropolitano" fino a che i lavori di ristrutturazione del "Santiago Bernabeu" non saranno completati: "Cedere il Wanda? Nessuno metta in dubbio che siamo a disposizione del Real Madrid" ha dichiarato il numero uno dei colchoneros durante una cerimonia col sindaco di Madrid. Ricordiamo che un episodio simile è già avvenuto a parti inverse, con l'Atlético che nel 1996 giocò al "Bernabeu" poiché il "Vicente Calderon" era in fase di ristrutturazione. Il Real Madrid terminerà questa stagione giocando le gare interne all'"Alfredo Di Stefano", casa del Castilla, per dare un'accelerata ai lavori all'impianto principale.