Cessione Newcastle a rischio: dieci club di Premier League potrebbero bloccare la trattativa

vedi letture

A rischio il passaggio di proprietà del Newcastle. Da diverse settimane si parla della cessione del club bianconero da Mike Ashley al fondo saudita Saudi Public Investment controllato dal Principe Mohammed Bin Salman. Secondo quanto riporta The Sun, però dieci club del massimo campionato inglese potrebbero fare pressioni al consiglio della Premier League per non far andare in porto la trattativa. La motivazione è la possibile connessione fra il governo saudita e un canale satellitare che trasmetterebbe le partite illegalmente, caso già sollevato dall’emittente BeIN Sports.