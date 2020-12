Champions CONCACAF, il Tigres si laurea campione: Gignac stende il Los Angeles FC

Maledizione Champions sfatata. Dopo tre finali su tre perse (2016, 2017 e 2019), il Tigres si aggiudica il primo titolo continentale battendo per 2-1 il Los Angeles FC ad Orlando grazie alle reti di Ayala e della stella André Pierre Gignac. La CONCACAF ha una nuova regina, il Tigres, che stacca dunque il pass per il Mondiale per Club, competizione a cui, per l'Europa, parteciperà il Bayern Monaco.