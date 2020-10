Champions, le formazioni di Porto-Olympiakos: Pepe guida i Dragões contro Valbuena e M'Vila

È tutto pronto all'"Estádio do Dragão" per la sfida valida per il Gruppo C di Champions League tra Porto e Olympiakos. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo alle ore 21:

Porto (4-2-3-1): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Sergio Oliveira, Uribe; Corona, Fabio Vieira, Otavio; Marega. All.: Sergio Conceição.

Olympiakos (4-2-3-1): José Sá; Holebas, Cissé, Ruben Semedo, Rafinha; M'Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El-Arabi. All.: Pedro Martins.