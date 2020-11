Champions League, Ajax con undici positivi. Centrocampo da inventare per Ten Hag

Con undici positivi in squadra – fra cui i due portieri Onana e Stekelenburg, e i centrocampisti Tadic, Klaassen, Gravenberch – il tecnico dell’Ajax ten Hag nella sfida di Champions League contro il Midtjylland dovrà inventarsi una squadra competitiva da mandare in campo, sopratutto in mezzo al campo. Il tecnico olandese infatti dovrà probabilmente fare a meno di entrami i mediani titolari a cui si sommano le assenza di Kudus e Labyad infortunati. Restano così disponibili i soli Alvarez ed Ekkelenkamp che potrebbero formare un’inedita coppia in mezzo con Promes trequartista centrale assieme a Neres e Antony alle spalle di Traorè. L'alternativa sarebbe spostare Blind in difesa con Martinez al fianco di Schuurs, in quel caso potrebbe sedere in panchina Ekkelenkamp. Fra i pali invece giocherà Scherpen, unico portiere convocato.

Questa la possibile formazione: Scherpen; Marzaoui, Schuurs , Blind (Martinez), Tagliafico; Alvarez, Ekkelenkamp (Blind); Neres, Promes, Antony; Traore

Questi i 17 convocati:

Portieri: Scherpen

Difensori: Schuurs, Marzaoui, Blind, Martinez, Tagliafico, Klaiber, Timber

Centrocampisti: Alvarez, Ekkelenkamp, Jensen

Attaccanti: Neres, Antony, Orimes, Traoré, Huuntelaar, Brobbey