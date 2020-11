Champions League amara per le francesi. Tutte e tre ko come nell'ottobre 2011

vedi letture

Serata nera per le formazioni francesi in Champions League. Nella terza giornata della fase a gironi per la prima volta che tutte e tre le squadre in campo (Olympique Marsiglia, Rennes e PSG) hanno perso tutte e tre, rispettivamente contro Porto, Chelsea e Lipsia. L’ultima volta che accadde era l’ottobre 2011 e le francesi in campo erano Lille, Olympique Lione e, ancora, Olympique Marsiglia. I dati sono forniti da OPTA.