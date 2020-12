Champions League, girone F, le probabili formazioni di Club Brugge-Zenit

Una partita che la Lazio e i suoi tifosi dovranno guardare con attenzione: questa sera, nello stesso gruppo dei biancocelesti, alle 21 si gioca Club Brugge-Zenit. Una sfida, quella che si giocherà allo stadio Jan Breydel, che potrebbe decidere il girone F di Champions League. Infatti la compagine belga staziona al terzo posto con 4 punti in classifica, mentre i russi hanno raccolto un solo misero punticino. Nella sfida del Signal Iduna Park otto giorni fa Mignolet e compagni sono usciti sconfitti 3-0, e in campionato sabato non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 con il Royal Excel Mouscron. Simile percorso per lo Zenit che ha perso a Roma nello scorso turno per 3-1 e poi ha racimolato un pareggio a reti bianche contro l’Arsenal Tula.

Come arriva il Brugge- I belgi sono obbligati a vincere per tenere accesa la flebile speranza di poter arrivare secondi nel girone, anche se dipenderà molto dal risultato della Lazio contro il Dortmund. 4-1-4-1 per gli uomini di Clement, con Mechele che scalpita per una maglia da titolare. Assenti gli infortunati Mitrovic, Ricca, Asoma e Dennis.

Come arriva lo Zenit- Ancora più complicata la situazione dei russi che sono in fondo alla classifica. Nemmeno due vittorie nelle ultime due gare di questo girone F potrebbero bastare per agguantare i sedicesimi di Europa League. 3-5-1-1 confermato per gli uomini di Semak che dovrebbe lanciare Azmoun dal primo minuto. Assenza importante in mezzo al campo quella di Ozdoev che si aggiunge alla squalifica dell’esperto Lovren in difesa.