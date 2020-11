Champions League, Gruppo E: Siviglia e Chelsea avanti al 45' contro Krasnodar e Rennes

vedi letture

Sono terminati i primi tempi delle due sfide in corso, entrambe valide per il Gruppo E della Champions League. Siviglia e Chelsea sono in vantaggio con lo stesso punteggio (1-0) sui campi rispettivamente di Krasnodar e Rennes e vedono a un passo la qualificazione agli ottavi. A segno Rakitic per gli andalusi e Hudson-Odoi per i londinesi.

Krasnodar-Siviglia 0-1: 4' Rakitic

Rennes-Chelsea 0-1: 22' Hudson-Odoi

Classifica

Siviglia 10

Chelsea 10

Rennes 1

Krasnodar 1