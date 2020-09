Champions League, i risultati degli spareggi di stasera: Salisburgo corsaro, bene il Krasnodar

Si sono disputate in serata tre sfide valide per l'andata degli spareggi di accesso alla fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco i risultati finali: spicca la vittoria in trasferta del Salisburgo sul Maccabi Tel Aviv, in rimonta.

Krasnodar-PAOK 2-1: 32' Pelkas, 29' (rig.) Claesson (K), 70' Cabella (K)

Maccabi Tel Aviv-Salisburgo 1-2: 9' Biton (M), 49' (rig.) Szoboszlai, 57' Okugawa

Slavia Praga-Midtjylland 0-0