Champions League, le pagelle di Club Brugge-Zenit- De Keteleare inventa, bocciato Driussi

CLUB BRUGGE-ZENIT 3-0

Marcatori: 33’ De Keteleare, 58’rig. Vanaken, 74’ Lang.

CLUB BRUGGE

Mignolet 6- Inoperoso per la maggior parte della partita, svolge in maniera diligente l’ordinaria amministrazione.

Mata 6- Spinge parecchio nei primi minuti, mentre nella seconda parte del match pensa maggiormente a difendere. (Dal 91’ Van den Keybus sv).

Koussounou 6,5- Riesce ad arginare le poche sortite offensive dello Zenit che comunque ha nell’attacco il suo reparto con maggiore qualità.

Mechele 6,5- Ordinato in fase difensiva, sempre pericoloso sugli angoli dove può sfruttare i suoi centimetri.

Ricca 6,5- Torna a giocare una partita dopo che all’andata si era fatto male. Per il terzino uruguagio, di origine italiana, una buona prova per mettersi alle spalle l’infortunio di fine ottobre.

Balanta 6,5- L’ex River tocca una miriade di palloni, rendendosi molto utile anche in fase di interdizione e di rottura del gioco russo.

Dennis 6- Molto attivo nella prima frazione, sulla fascia fa male a Douglas Santos. Alla distanza si spegne.

Vanaken 6,5- Freddissimo nel segnare un rigore perfetto che porta i suoi sul 2-0. Seconda rete consecutiva dopo il gol alla Lazio di otto giorni fa. (Dall’87’ Sobol sv)

Vormer 6,5- Ci mette lo zampino nel gol vittoria dando il via all’azione che porta al vantaggio. Molto in palla questa sera, soprattutto quando arriva sulla trequarti campo offensiva. (Dall’87 Schrijvers sv).

De Keteleare 7- Corsa, geometrie e un bel gol che porta in vantaggio i suoi: bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Si procura anche il rigore che vale il 2-0.

Lang 7- Spina nel fianco della difesa dello Zenit, non dà punti di riferimento e svaria su tutto il fronte offensivo: primo gol in Champions per fissare il punteggio sul 3-0. (Dall’87’ Okereke sv).

ZENIT

Kerzhakov 5,5- L’estremo difensore, e capitano, dello Zenit non può nulla sul gol del vantaggio del Bruges. In altre occasioni non dà l’impressione di essere sicurissimo.

Sutormin 5- Molto in difficoltà durante tutto l’arco del match. La prima rete subita dalla sua squadra nasce e si sviluppa proprio dal suo lato.

Prokhin 5- Maldestro l’intervento in occasione del vantaggio di De Keteleare visto che gli rinvia la palla sui piedi. Troppo morbido in certe situazioni.

Rakitskiy 5- Non è la sua serata e lo si vede subito: lento e sempre in ritardo. Sostituito all’intervallo. (Dal 46’ Krugovoy 6: Parte con il piede giusto, ma non riesce a dare una sterzata alla gara dei suoi).

Douglas Santos 5- Si perde De Keteleare in occasione del fallo da rigore. Non spinge mai in fase offensiva.

Kuzyaev 4,5- Una partita da dimenticare: offre una prova veramente incolore, poi rifila un pestone dentro l’area a De Keteleare agli albori della seconda frazione che gli costa il rigore contro. (Dal 65’ Musaev 5,5- Volenteroso, ma nulla di più).

Barrios 5- Affonda in mediana insieme ai suoi compagni, non riesce a mettere del fosforo in mediana.

Erokhin 5- Un tempo è più che sufficiente per giudicare la sua prestazione insufficiente. A momenti non ci si ricordava nemmeno che fosse in campo. (Dal 46’ Ozdoev 5- In difficoltà come tutti i suoi compagni).

Malcom 5- Veramente deludente la sua prestazione, sembra aver perso brillantezza e velocità. Impalpabile. (Dal 75’ Shamkin sv).

Azmoun 5- Troppo solo nella grigia serata belga, non riesce mai a ricevere un pallone e vaga sconsolato per la metà campo offensiva.

Driussi 4,5- Prestazione veramente difficile da giudicare vista la pochezza tecnica e tattica. Speriamo sia incappato nella classica serata storta. (Dal 46’ Mostovoy 5,5- Cerca di fare il compitino, ma non impressiona).