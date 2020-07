Champions League, Man City-Real si giocherà all'Etihad Stadium: manca solo l'ufficialità

Qualche dubbio iniziale, ma quasi certamente Manchester City-Real Madrid si giocherà all'Etihad Stadium. Inizialmente erano state sollevate alcune polemiche sulla sede della sfida di Champions League, per via dell'obbligo di quarantena di 14 giorni imposto dal Regno Unito a chi arriva dalla Spagna. Dall'Inghilterra sono sicuri che la sfida si giocherà a Manchester visto che l'obbligo non ci sarà per il golf, la Formula 1, il cricket e il calcio internazionale. Manca soltanto l'ufficialità, ma a quanto pare non sono previsti ulteriori cambi.