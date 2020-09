Champions League, Stella Rossa fuori ai rigori contro l'Omonia: errore di Falcinelli dal dischetto

vedi letture

Eliminazione a sorpresa per la Stella Rossa di Belgrado che ha perso dopo i calci di rigore contro l'Omonia nel terzo turno preliminare di Champions League. Dopo l'1-1 con cui si sono chiusi i 120 minuti, la sfida si è decisa dal dischetto con il punteggio complessivo di 5-3 per i ciprioti. Serata amara per Diego Falcinelli, in campo dal’89’ fra le file dei biancorossi serbi. L'ex attaccante di Perugia, Bologna e Sassuolo ha fallito il suo tiro dagli undici metri.