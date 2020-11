Champions, Lewandowski segna ancora e vede il podio: Raul è distante una sola rete

Robert Lewandowski è a un passo dal terzo gradino del podio dei marcatori di sempre della Champions League. Primo tra i mortali, perché a comandare la classifica ci sono i due fenomeni, Cristiano Ronaldo (130) e Lionel Messi (117). Il terzo posto è attualmente occupato da Raul con 71 centri; il polacco ne ha uno in meno e tre più di Benzema, che punta quindi a scavalcare un mito del Real Madrid.

Robert Lewandowski is closing in on Raul for 🥉 in the #UCL all-time top scorers

1️⃣ Cristiano Ronaldo - 130

2️⃣ Lionel Messi - 117

3️⃣ Raul Gonzalez - 71

4️⃣ 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 - 𝟳𝟬

5️⃣ Karim Benzema - 67 pic.twitter.com/MpoOzekpsd

